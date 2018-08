Wiskunde bracht Jean en Simonne samen 10 augustus 2018

Jean Pollet (76) en Simonne Verhaegen (73) uit de Populierenlaan hebben hun gouden huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen langs de wiskunde toen ze studeerden. Jean werd onderdirecteur in Sint-Gabriel. Simonne was regentes wiskunde in Maria-Boodschap in Brussel. Jean restaureert meubels en tuiniert. Beiden fietsen en wandelen zoveel ze kunnen. Ze zijn de fiere ouders van Tom, Wim en Bart en de grootouders van Linde, Robin, Jonas, Rohan, Milan, Warre, Lieze, Alexia en Arthur.





(SMH)