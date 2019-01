Wies Borre stelt nieuwe dichtbundel voor: De Kwetsbaarheid van Amor Michiel Elinckx

31 januari 2019

15u54 0 Liedekerke Auteur Wies Borre pakt voor Valentijn uit met een gedichtenbundel over liefde. De Kwetsbaarheid Van Amor gaat over de goede en slechte kanten van de liefde.

Het is al de derde poëziebundel van Wies Borre. De Kwetsbaarheid van Amor is een combinatie van liefdesgedichten met illustraties van kunstenares Lieve Bauwens. “Ik maak graag gedichten, zeker over liefde”, aldus Borre. “Het is, zoals in de volledige culturele sector, het meest besproken onderwerp. In mijn gedichten praat ik over de mooie kanten van liefde, maar daarnaast komen ook de mindere aspecten aan bod. Liefde kan je bijvoorbeeld kwetsbaar maken. Het is niet altijd even leuk, maar dat maakt het net zo mooi.”

‘s Nachts opstaan

Borre liet zich de voorbije maanden inspireren door verschillende onderwerpen. “Vaak komen die uit het dagelijkse leven”, geeft Borre toe. “Ik kan soms maandenlang aan een gedicht sleutelen. Als ik ‘s nachts een ingeving krijg, sta ik op en schrijf het meteen op. Poëzie blijft gewoon mijn grote passie, waar ik dagelijks mee bezig ben.” Op woensdag 15 februari stelt Borre de dichtbundel voor in het Koetshuis van Cultuurcentrum De Abdij in Geraardsbergen. Geraardsbergen. Onder meer acteur Marijn Devalck zal enkele gedichten voorlezen. Wie de poëziebundel wil kopen, kan terecht bij de lokale boekenhandelaar of via aloisvdb@skynet.be.