Werkstraf voor brokkenmaker 30 augustus 2018

Op de Opperstraat in Liedekerke verloor A. vorig jaar de controle over het stuur. Zijn wagen belandde tegen de gevel van een gebouw. Maar in plaats van de politie te waarschuwen, reed hij door. Een getuige kon uiteindelijk de politie op het goede spoor brengen. De advocate van A. verklaarde in de politierechtbank dat haar cliënt een briefje achtergelaten had, maar daar geloofde de rechter weinig van. Politierechter Johan Van Laethem fronste zelfs de wenkbrauwen toen hij in het dossier las dat de politie er na het ongeluk een slipspoor van wel zestig meter terugvond. "In een straat waar hoogstens vijftig per uur gereden mag worden", bedacht Van Laethem. De bestuurder kreeg wel de gunst van een werkstraf. Hij zal vijftig uur aan de slag moeten voor de gemeenschap en kreeg nog een rijverbod van twintig dagen.





(BKH)