Waslijst aan overtredingen tijdens grootschalige politiecontrole Tom Vierendeels

08 november 2018

14u04 9 Liedekerke De politie van de zone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) heeft woensdag grootschalige verkeersacties op poten gezet in de vier gemeenten. Die leverden een rist pv’s op.

In Ternat stelde de politie drie parkeerovertredingen vast. Voorts kregen twee bestuurders een proces-verbaal voor enerzijds bellen achter het stuur, en anderzijds het niet-dragen van de veiligheidsgordel. De slimme camera controleerde hier 315 nummerplaten, maar zonder resultaat.

In Affligem moesten 370 bestuurders blazen, maar niemand had gedronken. Wel waren twee weggebruikers niet in orde met het keuringsbewijs, bleken drie mensen achter het stuur te bellen en droegen er twee hun gordel niet. Voorts werden nog eens drie parkeerinbreuken vastgesteld. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij een parkeerplaats voor gehandicapten innam, zonder daar recht op te hebben. Tot slot werd een bestuurder tot de orde geroepen omdat hij over een verdrijvingsvak reed, en werd één vaststelling van zwartwerk gedaan. De ANPR-camera scande hier 578 nummerplaten, zonder resultaat.

In Roosdaal konden de agenten twee parkeerinbreuken vaststellen. Hier scande de slimme camera 371 nummerplaten.

In Liedekerke moesten 168 bestuurders blazen, maar niemand had gedronken. De agenten troffen wel een geseind persoon aan. Elf wagens bleken niet conform de regels geparkeerd te zijn, en één bestuurder droeg geen veiligheidsgordel. Voorts was er nog een bestuurder die een rotonde in wijzerzin opreed. En nog een andere weggebruiker kreeg een boete omdat hij zijn richtingaanwijzer niet gebruikte. In de industriezone stonden drie vrachtwagens onreglementair geparkeerd en tot slot werden nog pv’s opgesteld voor een taxichauffeur die geen contract kon voorleggen, en voor een lading die onvoldoende vastgemaakt was. Hier controleerde de slimme camera 863 nummerplaten.

Tot slot werd op de E40 nog een bestuurder geverbaliseerd omdat hij op de pechstrook reed.