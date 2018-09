Vuilniswagen komt in gracht terecht 05 september 2018

02u38 0 Liedekerke Een vuilniswagen is dinsdagochtend in een gracht gereden langs de Rozenlaan.

"Bij het achteruitrijden kwam de chauffeur in de berm en vervolgens in een gracht terecht", verklaart Tina Verraes, woordvoerster bij Intercommunale Land van Aalst (ILvA). "Het zag er spectaculair uit, maar de schade bleef beperkt tot het koetswerk. Er geraakte ook niemand gewond. Door een veiligheidssysteem is het ook niet mogelijk om achteruit te rijden wanneer iemand op de trede achteraan staat. Wat de invloed was op de verdere ophaling dinsdag weet ik niet, maar het tijdelijk uitvallen van de vuilniswagen zal in ieder geval geen gevolgen hebben voor de inwoners bij de volgende ophalingen. Intern zal er mogelijk wel het een en ander herschoven moeten worden."





Een kraan kwam ter plaatse om de truck uit de gracht te halen. (TVP)