Voortvluchtige man gearresteerd Tom Vierendeels

26 november 2018

17u37 0 Liedekerke Een interventieploeg van de politiezone TARL heeft vrijdag een voortvluchtige man gearresteerd in de Stationsstraat.

Tijdens hun patrouille stelden de inspecteurs vast dat er een voertuig verkeerd geparkeerd stond, met een controle tot gevolg. Een van de inzittenden bleek geseind te staan. Hij werd in 2017 veroordeeld door de Nederlandstalige rechtbank in Brussel tot een celstraf van achttien maanden. Het is niet duidelijk voor welke feiten. De man werd gearresteerd en overgebracht naar gevangenis van Sint-Gillis.