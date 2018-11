Voorleesweek in bibliotheek Michiel Elinckx

11 november 2018

Van 17 tot 25 november is er de voorleesweek in de bibliotheek van Liedekerke.

De bib organiseert tijdens deze periode twee activiteiten, zowel voor jong als oud, om het belang van voorlezen in de kijker te zetten. Zaterdagavond 17 november brengt de Gentse vertelster Veerle Ernalsteen aanlokkelijke verhalen uit de Decamarone, een verzameling erotische verhalen die de Italiaanse dichter en geleerde Giovanni Boccaccio schreef in de Middeleeuwen. Om 20 uur start de vertelavond. Tickets kosten 10 euro. Op 24 november is er een workshop ‘Muzikaal verteltheater’. Een ervaren docent van Musica, impulscentrum voor muziek, gaat samen met kinderen en ouders aan de slag. Er worden echte of verzonnen verhalen gebruikt om muzikale composities te maken. De eerste sessie, voor kinderen van 1,5 tot 3 jaar, vindt plaats om 10.30 uur. De tweede sessie, voor kinderen van 3 tot 5 jaar, start om 12 uur. Deelname is gratis.