Voor politierechtbank na inhalen via het voetpad Tom Vierendeels

28 januari 2019

18u11 0 Liedekerke Een chauffeur die op 22 december 2017 halsbrekende toeren uithaalde in Liedekerke werd maandag voor de Halse politierechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een maand rijverbod, waarvan de helft met uitstel.

De man kwam van een eindejaarsreceptie waar hij cava had gedronken en diende nadien een vriend naar de dokter te brengen. Een voorligger die zich in haar snelheid hield in een zone 30 jaagde hij op om sneller te rijden, om haar vervolgens via het voetpad in te halen. Op dat moment liep er net een vrouw met kinderkoets, die net op tijd kon wegspringen. Bij het manoeuvre werden ook bandensporen op het trottoir achtergelaten. Een alcoholtest bracht aan het licht dat de bestuurder op dat moment 0,87 promille in het bloed had.