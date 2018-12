VK Daatmet supportert voor VK Liedekerke Michiel Elinckx

10 december 2018

18u52 0 Liedekerke VK Liedekerke heeft een nieuwe supportersclub: VK Daatmet

Café Daatmet is de vaste uitvalsbasis van de fanclub. Vanaf dit seizoen is de supportersclub wekelijkse op post bij de thuis- en uitmatchen van VK Liedekerke. Intussen telt de fanclub ongeveer 90 supporters. Acht bestuursleden leiden alles in goede banen. Afgelopen zaterdag vertrok een bus naar Bierbeek, waar VK Liedekerke een competitiematch afhaspelde. “We zijn een nieuwe supportersclub”, aldus Johan Plas. “We hopen de komende maanden meer naamsbekendheid te krijgen én VK Liedekerke met een nog grotere massa te steunen.”