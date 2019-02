VIDEO. Koe brengt drieling ter wereld: “Volgens veearts is kans op drie gezonde kalfjes maar 1 op 8 miljoen” Wim De Smet

13u15 0 Liedekerke Op het melkveebedrijf De Smulhoeve in Liedekerke is een koe bevallen van een drieling. Dat is zeer uitzonderlijk want zelfs een tweeling komt bij koeien al niet vaak voor. “Volgens de veearts is de kans op een drieling slechts 1 op 8 miljoen”, zegt boerin Greta De Vrieze (52). “Wij zijn heel trots op onze drie nieuwe kalfjes.”

Een koe die een drieling kalft, het gebeurt niet elke dag. “Dat het slechts 1 keer op 8 miljoen kalvingen gaat, lijkt me weinig”, zegt dierenarts Bart De Temmerman, verbonden aan de rundveepraktijk van de Universiteit Gent. “Maar het klopt dat een drieling zeer, zeer zeldzaam is. Meestal worden die dieren dood geboren omdat de koe onvoldoende voeding kan aanmaken in haar buik, waardoor de dracht meestal fout loopt. De kans op een drieling is ook iets groter bij melkkoeien dan bij vleeskoeien. Een melkkoe is vruchtbaarder.”

Bij De Smulhoeve zijn ze alvast apetrots op hun drieling. “Het zijn drie mooie, flinke kalfjes die het goed stellen”, vertelt boerin Greta De Vrieze. “Eerst ging het kantje-boordje met hun gezondheid maar nu, na enkele dagen, zijn ze al heel wat kwieker. De kalfjes werden na de geboorte van hun moeder gescheiden, dat gaat zo in een melkveebedrijf. Ze krijgen van ons twee keer per dag volle melk, rechtstreeks van de koe. Die melk heeft ongeveer 35 à 36 graden.”

Dat de drieling net op de Smulhoeve wordt geboren, is volgens boerin Greta niet verwonderlijk. “Al onze dieren zijn hier heel gelukkig en krijgen de beste verzorging”, luidt het. “Uiteraard is dit ook een beetje geluk hebben, dat besef ik goed. De geboorte van de drieling is ook goed nieuws voor het Oost-Vlaams ras dat wij hier kweken. Het gaat om een wit-rood ras dat met uitsterven bedreigd is. Mijn grootouders kweekten deze dieren ook al.”

Greta De Vrieze is de grote baas van De Smulhoeve, maar van opleiding is ze eigenlijk mode-analiste. “Ik wou de hoeve van mijn familie niet laten verdwijnen”, vertelt ze. “Dus ben ik extra opleidingen gaan volgen en bekwaamde ik mij in het maken van ijscrème. De mensen kunnen het verse ijs op onze hoeve komen proeven. Ik krijg veel hulp van mijn zoon en van mijn ouders maar de hoofdverantwoordelijkheid voor de boerderij ligt inderdaad bij mij. En de geboorte van de drieling is een extra attractie voor De Smulhoeve.”