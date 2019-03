VIDEO. Hevige brand legt rijwoning volledig in de as Bewoners met rookintoxicatie en brandwonden afgevoerd naar ziekenhuis Tom Vierendeels

28 maart 2019

03u30 14 Liedekerke Een woning in de Stationsstraat in Liedekerke ging afgelopen nacht volledig verloren bij een hevige uitslaande brand. De bewoners konden zich tijdig uit de voeten maken, maar werden wel afgevoerd met rookintoxicatie en brandwonden. De brandweer kon twee aanpalende woningen vrijwaren van brand.

Het vuur werd rond 23.30 uur woensdagavond ontdekt door een voorbijganger, buren en de bewoners van het huis zelf. “We waren allemaal al aan het slapen toen iemand kwam aanbellen”, vertelt Dilek Goktas, die met haar man en twee kinderen van vier en acht jaar naast het getroffen huis woont. “Hij riep in paniek dat er brand was uitgebroken en dat we zo snel mogelijk naar buiten moesten. We hebben de kinderen gewekt en de oudste begon te huilen. We hebben hen dan ondergebracht in onze wagen. Onze buurman was op dat moment al op straat en het gelijkvloers stond al volledig in lichterlaaie. Hij zei ons dat zijn vrouw niet aanwezig was, maar zij kwam even later toch met een gezicht vol roet uit het huis gelopen. Gelukkig heeft die voorbijganger de brand opgemerkt, want anders was het hier mogelijk zowel voor hen als voor ons veel erger afgelopen.”

Gewekt door geknetter

John Madiana woont met zijn vrouw en twee kinderen in de andere aanpalende woning. Hij had zelf in de gaten dat er iets niet klopte. “Ook wij waren al gaan slapen, maar ik werd gelukkig wakker door een knetterend geluid”, verklaart hij. “Ik opende het raam van de slaapkamer en toen zag ik de vlammen en rook bij onze buren. Zonder aarzelen, heb ik mijn kinderen en vrouw gewekt en zijn we naar buiten gelopen. Onze buren bevonden zich toen al op de straat.”

Bewoners afgevoerd

Ook de bewoners van de getroffen woning waren al aan het slapen toen de brand uitbrak. Zij werden naar verluidt net op tijd wakker door de dikke rook. Een MUG-arts bracht de eerste zorgen toe aan het koppel, waarna ze werden overgebracht naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis in Aalst. Ze hadden voornamelijk te kampen met zware rookintoxicatie, maar liepen ook brandwonden op. Hun leven zou niet in gevaar zijn.

Overslag vermeden

De brandweerzone Vlaams-Brabant West kwam met ploegen uit Lennik en Asse ter plaatse en kreeg bijstand van hun collega’s van de post Denderleeuw van de zone Zuid Oost. “Bij onze aankomst sloegen de vlammen al tot vijf meter hoog uit het dak”, vertelt brandweerofficier Frans Lelon. “Dan moet je prioriteit geven aan het vrijwaren van de twee aanpalende woningen, wat ons ook gelukt is. Ook een overslag naar een loods die aan het getroffen huis grenst, konden we vermijden. Het vuur kon zich razendsnel verspreiden door onder meer de houten plafonds en de hoge brandlast. De bewoners van de twee aanpalende woningen kunnen na verluchting opnieuw naar huis.”

Of de twee gezinnen dat deden is niet duidelijk. Beiden hadden wel al een noodoplossing voorzien.