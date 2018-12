VIDEO. De Warmste Week levert meer dan 23.000 euro op voor De Valier Tom Vierendeels

25 december 2018

18u55 0 Liedekerke De Warmste Week heeft voor De Valier al zeker 23.000 euro opgeleverd na verschillende acties in onze regio. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van een nieuw voertuig. Onder meer covergroep Midlive schonk meer dan 15.000 euro.

Bijna 12.500 acties in het kader van De Warmste Week leverden samen net geen 17,3 miljoen euro. Een deel daarvan is weggelegd voor De Valier uit Liedekerke, een diensverleningscentrum voor volwassen personen met een handicap. Onder meer covergroep Midlive deed een duit in het zakje. “Op 24 november organiseerden we in het Ikso in Denderleeuw een afscheidsconcert onder de naam ‘The Last Show’”, zegt frontman Hans Jünger. “Het concert was compleet uitverkocht – ongeveer achthonderd mensen waren aanwezig. Door middel van sponsoring en andere inkomsten hielden we zo’n 15.750 euro over, dat we aan De Valier hebben geschonken.” Het bedrag werd live bekendgemaakt en een vijftigtal personen zakte met een bus af richting het provinciaal domein van Puyenbroeck.

Omdat de vrouw van Hans als verpleegster dagelijks patiënten van De Valier verzorgd en ze zelf ook vrienden hebben waarvan de kinderen er verblijven, was de keuze voor het centrum snel gemaakt. Bovendien is het ook nog eens in Liedekerke gelegen, de heimat van Midlive. Naast Midlive werden nog een achttal andere acties georganiseerd ten voordele van De Valier. Zo kon ondermeer het Sint-Jozefinstituut uit Ternat 8.580 euro inzamelen. “Het geld zullen ze gebruiken voor de aankoop van een nieuw voertuig”, weet Jünger. “De aankoop daarvan kost zo’n 40.000 euro, en voor de ombouw met onder meer een lift komt er nog eens 17.000 euro bij.”

De groep maakte vijf jaar geleden ook een eigen nummer: No Sorrow. Die plaat werd afgelopen week voor het eerst gedraaid op de nationale radio naar aanleiding van Music for Life. “En onze eigen muziek laat blijkbaar aan, waardoor het niet uitgesloten is dat we volgend jaar onder een andere naam terugkeren met enkel zelfgemaakte nummers”, knipoogt Hans.