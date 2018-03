Vermiste dertiger is terecht 31 maart 2018

02u57 0

De 32-jarige man uit Liedekerke die sinds woensdagochtend vermist was, is sinds vrijdagochtend opnieuw thuis. Dat laat zijn vriendin weten. De dertiger was woensdag vertrokken met zijn wagen en werd pas donderdagochtend opnieuw gezien door een bewakingscamera in Erembodegem. (TVP)