Veertigtal inwoners Liedekerke speuren zelf naar verdachte zaken Burgerpatrouilles voorzien ook ploegen op kerstavond Tom Vierendeels & Bjorn Maeckelbergh

22 december 2018

19u49 96 Liedekerke Een veertigtal inwoners van Liedekerke heeft zich verenigd om te patrouilleren in de gemeente. Ze speuren te voet of met de wagen naar verdachte zaken, en alarmeren vervolgens de politie. Volgens die laatste konden evenwel nog geen successen geboekt worden in inbraakdossiers.

Liedekerke wordt net als vele andere gemeenten en steden de laatste twee maanden geplaagd door inbrekers. Voornamelijk de woonwijken krijgen het zwaar te verduren. Er werd intussen een procedure opgestart om buurtinformatienetwerken te lanceren, maar verschillende inwoners blijven in afwachting niet bij de pakken zitten. “Velen zeggen dat er iets moet gebeuren en dat er in actie gekomen moet worden”, zegt Steven Van Ginderdeuren. “Wel, ik en Stefaan Vanhuylenbroeck hebben actie ondernomen. Snel kregen we een pak bijval en momenteel zijn er vijftien ploegen actief, van elk twee tot drie personen. In de namiddag beginnen de rondes met de wagen, tot soms na middernacht. Anderen verenigen zich ook om te voet rond te wandelen, terwijl ze de hond uitlaten. Het gaat om zowel mannen als vrouwen, jong en oud.” Zelfs voor kerstavond zijn er al zes ploegen voorzien, en ook voor oudejaarsavond zijn er geïnteresseerden.

Per twee uur zijn er een tweetal ploegen op pad, nadien nemen andere leden het over. Inwoners en leden van de burgerpatrouille houden elkaar op de hoogte over verdachte zaken en hun positie via chatgroepen op Facebook en WhatsApp. “Het gevaar opzoeken doen we niet. Het is dus niet de bedoeling om uit te stappen”, zegt Steven. “We zijn geen cowboys. Wapens zijn uit den boze – enkel een zaklamp hebben we bij. Bij verdachte zaken rijden we een paar keer langs of parkeren we ons in de buurt. Als de verdachten vluchten, of de situatie echt verdacht blijkt, alarmeren we de politie en laten we het hen afhandelen. Verdachten zelf vatten doen we niet – ook voor onze eigen veiligheid. De politie doet ook wat ze kan, maar overal tegelijk aanwezig zijn, lukt uiteraard niet. We willen hen dus enkel ondersteunen en doen dat in alle openheid. We zijn bezorgde inwoners met vaak een eigen huishouden en willen dat het onveiligheidsgevoel verdwijnt. Zo kan iedereen in onze gemeente opnieuw met een gerust hart ten volle leven en buitenkomen. Liedekerke moet terug van ons worden.”

Donderdagavond werden nog drie wegvluchtende verdachten opgemerkt in de Elzenlaan. De politie kwam ter plaatse, maar de verdachten konden niet meer aangetroffen worden. Later op de avond werden drie personen onderschept, maar zij bleken betrokken te zijn in een drugszaak – dus los van het eerdere incident. Volgens korpschef Dirk Meert hebben de patrouilles -waar hij geen voorstander van is- tot dusver nog niet tot de arrestatie van mogelijke inbrekers geleid. Ook bij andere tussenkomsten konden geen strafbare feiten bewezen worden.