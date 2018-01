Vanessa De Bolle stapt uit de politiek 27 januari 2018

03u12 0 Liedekerke Vanessa De Bolle (VB) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober niet meer opkomen.

De Bolle (44) is momenteel het enige Vlaams Belang-lid in de gemeenteraad. "Maar na bijna 20 jaar in de politiek is het genoeg geweest", klinkt het. "Het is tijd om de fakkel door te geven."





De Bolle zag Liedekerke doorheen de jaren evolueren. "De hele gemeente moderniseert, maar toch wordt er te veel geld verspilt", meent ze. "De schuldgraad is gestegen, dure studiebureaus worden steeds aangesteld om projecten uit te tekenen. Maar ondanks alles kijk ik met een goed gevoel terug op mijn politieke carrière."





Het lokale partijbestuur is intussen bezig met de samenstelling van de kieslijst. Over een maand wordt de aanvoerder bekendgemaakt. (MEN)