Vandalen die ruiten viseerden opgepakt Tom Vierendeels

12 december 2018

12u49 1 Liedekerke Inwoners van Ninove en de omliggende gemeenten, waaronder Liedekerke, kunnen opnieuw opgelucht ademhalen. De vandalen die verschillende ramen beschoten zijn eindelijk opgepakt. Het gaat om twee twintigers uit Ninove die meer dan tachtig feiten pleegden.

Maandenlang werden ruiten van woningen, auto’s, bushokjes, horecazaken en handelszaken geviseerd door onbekenden die er plezier in leken te hebben om ze kapot te schieten. Volgens het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, gaat het om meer dan tachtig feiten van vandalisme die gepleegd werden in Liedekerke, Denderleeuw, Denderhoutem en Ninove. Ook in andere gemeenten dan deze zouden feiten zijn gepleegd.

Op dinsdag 11 december konden na doorgedreven speurwerk door de politiezones TARL, Ninove en Denderleeuw/Haaltert twee verdachten gearresteerd worden. Er vonden ook verschillende huiszoekingen plaats. Twee Ninovieters van 26 en 27 jaar oud werden door het parket Oost-Vlaanderen voor de onderzoeksrechter in Dendermonde geleid. De jongste van de twee blijft in de cel, de andere verdachte werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Een van de twee zou volledige bekentenissen hebben afgelegd. De wagen waarmee ze zich verplaatsten werd eveneens in beslag genomen.