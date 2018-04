Twintiger slaat vriendin en bindt haar vast 24 april 2018

02u55 0 Liedekerke Een 25-jarige man uit Liedekerke heeft zich nog maar eens moeten verantwoorden in de rechtbank, deze keer voor partnergeweld.

De man riskeert een celstraf van 42 maanden voor een hele reeks beschuldigingen. Op 19 november van vorig jaar kreeg hij het aan de stok met zijn vriendin na een discussie over xtc-pillen. Hij verloor zijn zelfbeheersing en gaf haar enkele stevige vuistslagen. Daarna zou hij haar met een tv-kabel vastgebonden hebben aan een stoel, om haar vervolgens - volgens het parket - nog eens anderhalf uur te slaan met een rol aluminiumfolie.





Slechte cannabis

Nog was hij niet klaar. De twintiger nam zijn vriendin mee naar haar broer, wie hij 40 euro afperste omdat hij hem naar eigen zeggen slechte cannabis bezorgd had. "De beklaagde blijft drugs gebruiken en blijft zijn agressieve zelve", aldus het parket. "Dit moet stoppen." Zelf ontkende de twintiger alles. "Het was een feestje dat door drank en drugs wat uit de hand gelopen was", klonk het. Uitspraak volgende maand.





(WHW)