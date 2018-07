Twintiger in levensgevaar na frontale crash MAN LAAT TWEE WAGENS BOTSEN BIJ INHALEN EN VLUCHT TOM VIERENDEELS

07 juli 2018

02u38 0 Liedekerke Bij een frontale botsing op de N208 is gisterochtend een 29-jarige Liedekerkenaar levensgevaarlijk gewond geraakt. De bestuurder van de andere wagen liep zware verwondingen op en moet nog in het ziekenhuis blijven. De veroorzaker van het ongeval, de bestuurder van een witte Porsche, pleegde vluchtmisdrijf.

Rond 5 uur vrijdagochtend botsten twee voertuigen ongemeen hard tegen elkaar op de N208, de weg tussen de rotonde aan het station van Liedekerke en de op- en afritten van de E40 in Affligem. De klap was zo hevig dat het motorblok van een van de wagens werd weggeslingerd.





"Ik reed aan zo'n zestig kilometer per uur richting autosnelweg, op weg naar mijn werk", vertelt Pascal Huysegoms (50) uit Denderleeuw, bestuurder van de Audi Q2. "Achter mij zag ik aan hoge snelheid een witte Porsche aankomen. Zonder aarzelen stoof die wagen mij voorbij."





Dat inhaalmanoeuvre gebeurde net voor een bocht. Uit de andere richting kwam op datzelfde moment een jongeman met zijn oude Volkswagen Passat aangereden. "Heeft de bestuurder van de Porsche die niet gezien of schatte hij de afstand verkeerd in? Dat weet ik niet", gaat Huysegoms verder. "Maar de jongeman ging wel vol op zijn rem staan en kwam vervolgens dwars op mij afgeschoven."





Volgens de verkeersdeskundige zou de wagen van de twintiger eerst de boordsteen naast de weg geraakt hebben, en zo verloor de bestuurder vermoedelijk de controle over de wagen. De Audi en de Volkswagen botsten en beide voertuigen werden weggeslingerd. De chauffeur van de Passat droeg volgens het parket Halle-Vilvoorde zijn gordel niet, waardoor hij uit het wrak werd geslingerd. Het motorblok van zijn wagen werd eveneens weggeslingerd en eindigde twintig meter verder.





Beide bestuurders werden overgebracht naar het ziekenhuis. De jongeman verkeerde gisteravond nog steeds in levensgevaar. Huysegoms is er beter aan toe, maar moet ook nog enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis blijven. "Mijn voet is gebroken", zegt hij. "Maar mijn borstkas werd ook ingedrukt. Daardoor zou ik verwondingen aan het hart en mijn longen hebben. Daarom willen ze mij nog in het ziekenhuis houden om de toestand op te volgen."





Politie en parket gingen gisteren op zoek naar de bestuurder van de witte Porsche. Die zou intussen opgepakt zijn na een tip. Het zou om een bestuurder uit Liedekerke gaan. Het parket zal na verhoor oordelen wat er met hem moet gebeuren. Door het ongeval bleef de drukke gewestweg zo'n vijf uur lang volledig afgesloten.