Twee fietsdieven opgepakt dankzij camera's 28 juni 2018

02u26 0 Liedekerke De politie heeft deze week twee fietsendieven opgepakt nadat ze op heterdaad betrapt werden via bewakingscamera's.

De twee mannen van ongeveer 50 jaar oud werden maandag in de late namiddag betrapt toen ze met een kniptang verschillende sloten kraakten, en vervolgens vier fietsen meenamen naar het perron. Maar hun daden werden gevolgd door een dispatcher van de NMBS. De beelden van de camera's aan het station worden immers permanent in de gaten gehouden en in geval van onregelmatigheden of criminele feiten, wordt de politie meteen gebeld.





Vijfde diefstal

En zo snelden ook afgelopen maandag ploegen van de lokale politie ter plaatse. De agenten konden het dievenduo snel inrekenen, en op dat moment boden een vader en zijn zoon zich aan om melding te maken van nog een vijfde fietsdiefstal. De twee verdachten werden door het parket Halle-Vilvoorde vrijgelaten, maar zullen zich op 7 november moeten verantwoorden in de Brusselse correctionele rechtbank. (TVP)