Toneelkring De Waag wil ontroeren met 'Poetsman’ Michiel Elinckx

28 december 2018

12u00 0 Liedekerke Toneelkring De Waag pakt in januari 2019 uit met een nieuwe productie: Poetsman.

Het toneelstuk moet voor een lach en een traan zorgen bij het publiek. Het stuk van Raymond Cogen werd d onder handen genomen door regisseur Bert De Munter. Het verhaal draait rond Juul en Rosa, die aan Multiple Sclerose lijdt. Het verhaal is een tragikomedie over hoop, onmacht, liefde en zelfopoffering. Toneelkring De Waag voert tussen 18 en 26 januari het stuk 6 keer op in GC Warande. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle bestuursleden en medewerkers en aan de balie van ‘Het Vrijetijdshuis’. Reservatie kan vanaf 7 januari via 053/67.14.19 of via dewaag@hotmail.com.