Toneelkring De Waag brengt komedie op de planken

Toneelkring De Waag brengt dit jaar de komedie 'GeTICt' op de planken. Het verhaal draait rond dokter Stern, een psychiater met wereldfaam die mensen met zenuwtrekjes helpt. Voor de vereniging wordt het alvast een speciale reeks opvoeringen, want na meer dan veertig jaar werd afscheid genomen van de vertrouwde thuisbasis in het Sint-Gabriëlinstituut. De oudste toneelvereniging van Liedekerke vond een nieuw onderkomen in de polyvalente zaal van GC Warande. De eerste voorstellingen vinden komend weekend plaats, maar ook volgend weekend staan de acteurs nog op de planken. Tussendoor is er ook een voorstelling op woensdag 17 januari. Tickets via dewaag@hotmail.com.





(MEN)