Toneel De Motoen speelt muziektheather 'Red Star Line’ Michiel Elinckx

15 januari 2019

19u02 0 Liedekerke Van vrijdag 22 maart tot en met zaterdag 30 maart speelt toneelgroep De Motoen het stuk ‘Red Star Line’ in GC Warande.

Het toneelstuk speelt zich af in het jaar 1906. Al meer dan 30 jaar vertrekken mensen uit heel Europa via de ‘Red Star Line’ in Antwerpen naar Amerika, het beloofde land. De voorstelling moet een meeslepende, ontroerende tocht worden met een cast van meer dan dertig acteurs, figuranten en muzikanten van alle leeftijden. De Motoen treedt zes keer op. Info en reservatie is te verkrijgen via info@demotoen.be of www.demoetoen.be. Er kan ook telefonisch gereserveerd worden via 053 68 18 51.