Tijdelijke verkeersmaatregelen door kerstmarkt Vijfhoekstraat Michiel Elinckx

11 december 2018

15u31 2 Liedekerke Naar aanleiding van de kerstmarkt op zaterdag 22 en zondag 23 december in de Vijfhoekstraat worden er tijdelijke verkeersmaatregelen ingesteld.

Er komt onder meer een parkeerverbod in de Heuvelkouterweg. Daarnaast wordt de Vijfhoekstraat een tijdelijke eenrichtingsstraat. Het is verboden om de straat in te rijden richting de Gaston Mertensstraat. De verkeersmaatregelen worden vanaf zaterdag om 15 uur ingesteld. Zondagnacht, om 1 uur, vervallen de maatregelen.