Strengere controles in Warandepark BURGEMEESTER WYNANT WIL OOK MET CAMERA'S OVERLAST INPERKEN MICHIEL ELINCKX

26 mei 2018

02u36 0 Liedekerke Er komen strengere politiecontroles in en rond de omgeving van het Warandepark. De voorbije jaren kwamen heel wat meldingen binnen over overlast, met name drankgebruik en lawaaihinder. Burgemeester Luc Wynant (CD&V) wil daar een einde van maken met extra controles én camera's.

Het Warandepark wordt al meer dan vier jaar geteisterd door groepen mensen die voor overlast zorgen. In 2015 ondernam het gemeentebestuur al actie om het overlast te beëindigen. Zo passeerden patrouilles regelmatig het park en voerden agenten, zowel in uniform als in burger, identiteitscontroles uit. Maar de problemen blijven zich opstapelen. In november 2017 werden vijf meerderjarigen opgepakt met onder meer een airsoftwapen, een precisieweegschaal, een Engelse sleutel en een kniptang in het bezit. Ook waren de personen onder invloed van alcohol.





Het gemeentebestuur wil nu een versnelling hoger schakelen en de controles opvoeren. "We merken dat er opnieuw erg veel overlast is in het Warandepark", zegt burgemeester Wynant. "Dat gaat over drankgebruik, het storen van voorbijganger en nachtlawaai. Dergelijke vormen van overlast zijn niet te tolereren binnen de dorpskern van Liedekerke. Daarom hebben we maatregelen ondernomen, in samenspraak met de lokale politie. De voorbije weken werden er herhaaldelijke controles uitgevoerd door de politie. We zien al resultaat, maar gaan nog een stapje verder. De gemeenteraad heeft een wijziging van het reglement op openbare overlast goedgekeurd. Politiediensten mogen voortaan alcohol in beslag nemen en vernietigen. Zo kunnen de patrouilles efficiënte acties uitvoeren. Daarnaast worden andere storende elementen, zoals een luide muziekspeler, meteen meegenomen."





Meteen kordaat ingrijpen

De verscherpte politiecontroles zijn een eerste stap. De gemeente Liedekerke bekijkt of ze in de toekomst camera's kunnen zetten. "Om te vermijden dat het zou escaleren", verduidelijkt Wynant. "Met de camera's kunnen we beter weten wie de overlast veroorzaakt. Het park is ieder jaar een bron van overlast. Dat moet maar eens gaan stoppen."





Het verbod op alcohol bij openbare plaatsen geldt niet alleen voor het Warandepark, maar voor het hele Liedekerkse grondgebied. "Daarmee vermijden we dat de onruststokers zich verplaatsen naar andere delen van onze gemeente, zoals het station. Als we merken dat ze zich verplaatsen, richten we onze controles meteen op die locaties. Onze gemeente heeft in het verleden eveneens overlast gehad aan het sportcentrum en rond de omgeving van het speelplein van de wijk Pijnegem. Als je meteen kordaat ingrijpt, levert het meestal positieve resultaten op. Dat hopen we ook voor de omgeving van het Warandepark."