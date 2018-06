Straatverlichting wordt vervangen 08 juni 2018

02u32 0

De straatverlichting in het centrum van Pamel zal uitgerust worden met LED-lampen. "Zo worden we kostenefficiënter en milieuvriendelijker", zegt schepen Wim Goossens (CD&V). "Momenteel wordt er gewerkt in de Brusselstraat, Nieuwe Kaai en de Ledebergdries. In de komende maanden komen ook de Kriebrugstraat, Kattemstraat, Abeelstraat, Weverstraat, Poelkveldstraat, Berchemstraat, Pamelse Klei en Kraanstraat aan de beurt. Ook volgend jaar worden straten aangepakt." In 2028 moet de volledige gemeente uitgerust zijn met LED-verlichting. Het gaat om meer dan 2.000 lampen. (MEN)