Steven Van Linthout legt eed af als burgemeester Michiel Elinckx

02 januari 2019

12u00 0 Liedekerke Steven Van Linthout is nu officieel de nieuwe burgemeester van Liedekerke. Hij legde deze voormiddag zijn eed af als burgemeester.

Van Linthout legde de eed af in handen van provinciegouverneur Lodewijk De Witte. Hij deed dat in het bijzijn van 9 andere Vlaams-Brabantse burgemeesters. Zijn partij CD&V ging in coalitie met sp.a en Open VLD. De 45-jarige Van Linthout volgt Luc Wynant op als burgemeester. Hij is sinds 2006 gemeenteraadslid. Tijdens de vorige legislatuur was hij schepen van Sport, Jeugd en Recreatie.