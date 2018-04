Stationsparking klaar voor gebruik 03 april 2018

02u27 0 Liedekerke Pendelaars kunnen voortaan gebruikmaken van de nieuwe stationsparking, waar plaats is voor 307 wagens.

Goed nieuws voor wie met de auto naar het station afzakt, en binnenkort ook goed nieuws voor wie dat met de fiets doet. Vanaf 16 april zal je je fiets veilig kunnen achterlaten in de nieuwe, overdekte fietsenstalling. Daar is plaats voor 552 fietsen, 30 bromfietsen en 10 bakfietsen (of andere fietsen 'buiten formaat'). De parking en de fietsenstalling worden bewaakt door camera's.





In de komende maanden zullen de NMBS en Infrabel de perrons verder afwerken met luifels, schuilhuisjes, zitjes, led-verlichting en luidsprekers. Ook de liften zullen dan in gebruik genomen worden. De onderdoorgang voor reizigers krijgt nog een nieuwe vloer- en wandbekleding, en trappen met leuningen. (MEN)