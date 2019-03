Sport Vlaanderen: "Voorlopig geen sprake van sluiting schaatsbaan” Michiel Elinckx

25 maart 2019

16u24 3 Liedekerke Sport Vlaanderen zegt dat er voorlopig geen sprake is van een sluiting van de Liedekerkse schaatsbaan.

Vorige week ontstonden er vragen over de toekomst van de Liedekerkse schaatsbaan. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) kon niet zeggen of de schaatsbaan open zou blijven. Daarnaast wil hij voor iedere sporttak een centrale locatie uitkiezen. In Vlaanderen worden 3 schaatscomplexen - Herentals, Hasselt en Liedekerke - gefinancierd door het Vlaams gewest. Vlaams parlementslid Katia Segers (sp.a) was ongerust over het antwoord van Muyters.

Investeringen voor ‘Centre of Excellence’

Sport Vlaanderen komt nu zelf met een reactie. “Er is voorlopig geen sprake van een exit scenario voor de Liedekerkse schaatsbaan. Wat is er echt aan de hand? In 2016 heeft de Vlaamse regering een visienota goedgekeurd om de centra van Sport Vlaanderen te ontwikkelen tot ‘Centers of Excellence’. Elk sportcentrum krijgt in de toekomst een eigen identiteit. Voor Sport Vlaanderen Liedekerke kiezen we voor een verdere ontwikkeling als ijsbaan. De investeringen die we in 2018 hebben gedaan, tonen dat duidelijk aan: we kochten een nieuwe ijsdweilmachine, de hal kreeg een nieuw laagje verf, er werd overal led-verlichting aangebracht en de ijshal kreeg rondom de ijspiste een veilige vloer. De toiletten, de inkomhal, de schaatsverhuur en de lockers werden vernieuwd. Alles samen goed voor bijna 290.000 euro. Een goed begin, maar om verder richting Center of Excellence te ontwikkelen, moet op termijn ook de vloer van de ijspiste grondig worden aangepakt. Sport Vlaanderen lijst momenteel alle investeringskosten in haar veertien centra op en het is aan de volgende Vlaamse Regering om hierover een beslissing te nemen. Dat is de volgende stap.”

Rookvrije piste

In het voorjaar krijgt de gevel van de schaatsbaan een nieuwe kleur. Volgend seizoen wordt de ijspiste rookvrij en zijn er plannen voor een goede bewegwijzering. “Onze schaatsers en clubs op straat? Zal zeker niet voor morgen zijn”, besluit Sport Vlaanderen.