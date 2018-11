Sinterklaas komt naar JC Bokaal Michiel Elinckx

15 november 2018

15u56 0 Liedekerke Op zondag 2 december maakt Sinterklaas zijn intrede in Liedekerke. Hij komt om 14 uur naar JC Bokaal.

Met paard en kar zal Sinterklaas langs de Sportlaan trekken. Daarna brengt hij een bezoekje aan JC Bokaal, waar er een ruilbeurs voor speelgoed plaatsvindt. Van 14 uur tot 16.30 kan iedereen speelgoed binnenbrengen en ruilen voor andere spullen. Tot en met 17 november kan iedereen zijn speelgoed deponeren in het vrijetijdshuis tijdens de openingsuren. Na de intrede van Sinterklaas is er een show met acrobatenpieten in de sporthal. Daarna kunnen de kinderen een pannenkoek eten of zich uitleven op de springkastelen. Inkom is gratis.