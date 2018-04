Sint-Rafaël opent dementietuin 20 april 2018

Woonzorgcentrum Sint-Rafaël heeft zijn nieuwe dementietuin ingehuldigd. In de dementietuin kunnen ouderen genieten van vlinders, insecten en vogels en het zaaien en planten van kruiden of bloemen. "De aanwezigheid van die zaken kan herinneringen oproepen aan het verleden en een aanzet zijn tot dialoog", zegt gedeputeerde Tie Roefs. De provincie Vlaams-Brabant zorgde voor een subsidie van 2.743 euro. Ook de gemeente Liedekerke steunde het project van WZC Sint-Rafaël. "Deze nieuwe dementietuin is goed voor mens én natuur. We hopen dat veel andere woonzorgcentra dit voorbeeld volgen", aldus Roefs. (MEN)