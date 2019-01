Seniorenraad organiseert gratis zorgtheater over dementie Michiel Elinckx

14 januari 2019

16u51 0 Liedekerke De Liedekerkse seniorenraad heeft een gratis zorgtheater over dementie op het programma gezet op dinsdag 5 februari.

Willy De Jaeghere zal over dementie een theatermonoloog brengen in GC Warande. Tijdens het stuk ‘Va is koning’ zet hij het actuele thema dementie en de ziekte van Alzheimer op een bijzondere wijze in het daglicht. De voorstelling start om 14 uur. De inkom is gratis, maar tickets moeten wel gereserveerd worden via de gemeentelijke website of de balie van het vrijetijdshuis.