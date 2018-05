Sean vervolledigt viergeslacht 16 mei 2018

De familie Depetter uit Liedekerke is sinds de geboorte van de kleine Sean een viergeslacht in mannelijke lijn rijker. Stamvader is Jean Depetter (69), gevolgd door grootvader Patrick (48) en vader Dylan. Sean, 22 maanden jong intussen, maakt het rijtje vol.





(SMH)