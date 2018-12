Schepencollege krijgt enkele nieuwkomers Michiel Elinckx

27 december 2018

10u58 0 Liedekerke De nieuwe bestuursmeerderheid CD&V Plus, sp.a vooruit en Open Vld heeft een akkoord bereikt over de samenstelling van het schepencollege. Opvallende nieuwkomers zijn Patrick Asselman (Open VLD) en de 23-jarige Rani Arys (CD&V).

Dat Steven Van Linthout de burgemeester wordt, is geen verrassing. Net na de verkiezingen werd al snel duidelijk dat Van Linthout de burgemeesterssjerp mag omgorden. Hij wordt bijgestaan door schepenen Dirk Lodewijk (sp.a), Patrick Asselman (Open VLD) en Johnny Van Droogenbroeck (sp.a) en Rita Triest (CD&V). Katia Segers (sp.a) wordt eveneens titelvoerend schepen, maar tijdens de duur van haar mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger wordt ze vervangen door partijgenoot Hans Eylenbosch. Patrick Asselman wordt na drie jaar vervangen door Joris Poppe. Vanaf 2022 zal ook Johnny Van Droogenbroeck uit het gemeentebestuur verdwijnen. Rani Arys (CD&V) neemt zijn plaats in. “Ik kijk er naar uit om met dit college aan de slag te gaan”, aldus toekomstig burgemeester Steven Van Linthout. “We kunnen rekenen op voldoende ervaring en ik ben ook blij dat de ploeg in de loop van de legislatuur nieuwe, jonge gezichten zal krijgen. Met dit college kunnen we verder werken aan Liedekerke als ideale plek om te wonen, te werken en plezier te beleven.”