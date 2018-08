Schepen Eylenbosch: "Betreur actie buurtcomité Boerenkrijglaan" 02 augustus 2018

Cultuurschepen Hans Eylenbosch (sp.a) is niet akkoord met de protestactie van de organisatoren van het buurtfeest Boerenkrijglaan. Vorige week hield organisator Johan Plas een symbolische actie aan het gemeentehuis. Hij vond de waterfactuur van 5 euro onterecht en betaalde de rekening met rosse centjes. "We rekenen waterverbruik aan om verspilling te voorkomen", reageert schepen Eylenbosch. "Blijkbaar was er een lek in de standpaal die de organisatie gebruikte. Wie verantwoordelijk is, is niet duidelijk. De enige kost die de gemeente aanrekende, was het waterverbruik van 5 euro. Wij doen daarnaast wél inspanningen voor onze lokale verenigingen. We proberen bijvoorbeeld een gunstige regeling te treffen bij de verhuur van materialen. Een groot aantal materialen wordt zelfs gratis ter beschikking gesteld." Eylenbosch wil de zaak met het buurtcomité uitpraten en plant een evaluatievergadering. (MEN)