Samana Boodschappenlijn zoekt vrijwilligers

09 november 2018

Samana Boodschappenlijn helpt mensen voor wie boodschappen doen wegens ziekte of beperking een hele klus is geworden. De boodschappen worden dan door een vrijwilligers aan huis gebracht. Samana wil daardoor bijdragen tot een warmere buurt. Wie geïnteresseerd is, kan zich aanmelden via www.samana.be/boodschappenlijn.