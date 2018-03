Rufin en Louisa zijn diamanten koppel 20 maart 2018

02u34 0

Rufin Van Der Kelen (83) en Louisa De Backer (79) uit de Fabrieksstraat in Liedekerke vierden hun 60ste huwelijksverjaardag. Ze leerden elkaar kennen in cinema Palace. Rufin werkte als bouwvakker bij Cortvriendt en nadien in een Citroën-garage in Brussel. Louisa was stikster bij Costa en ook poetsvrouw. Rufin speelt graag caféspelen zoals kaarten en bollen. Louisa houdt van breien, haken en koken. Ze speelt bingo en houdt van films.





(SMH)