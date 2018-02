Rouwregister in gemeentehuis voor Rita Deneve 05 februari 2018

Vanaf vandaag tot vrijdag 16 februari zal er in het onthaal van het gemeentehuis een rouwregister liggen voor de overleden zangeres Rita Deneve. Deneve was geboren en getogen in Liedekerke. Iedereen kan een persoonlijke tekst in het rouwregister schrijven tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. voor de gemeentelijke website is er ook een online rouwregister ontworpen. Op zaterdag 10 februari zal er ook een bus ingelegd worden voor de begrafenisplechtigheid in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. (MEN)