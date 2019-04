Ring TV-presentator Kris Vander Gracht en SOS Kinderdorpen-woordvoerder Michael De Leener lopen 20 kilometer van Brussel voor Simbahuis Michiel Elinckx

04 april 2019

16u48 6 Liedekerke Kris Vander Gracht, bekend als journaalanker bij Ring TV, zal samen met SOS Kinderdorpen-woordvoerder Michael De Leener de 20 kilometer van Brussel lopen. Ze doen dat om geld in te zamelen voor Het Simbahuis in Liedekerke.

Beide heren kwamen pas enkele weken geleden op het idee om geld in te zamelen voor het Simbahuis, een tehuis dat opvang aanbiedt voor kinderen die tijdelijk niet meer bij hun ouders terechtkunnen. “Kris zamelde al drie jaar op rij geld in voor Warre Deteye, een jongeman uit Galmaarden die een agressieve tumor had”, zegt Michael. “Omdat Warre aan de beterhand was, zocht Kris een nieuw goed doel. Hij kwam uit bij SOS Kinderdorpen, waar ik woordvoerder van ben. Samen willen we lopen voor Het Simbahuis.”

Kansarme gezinnen

Ieder jaar worden bijna 1.000 kinderen in Vlaams-Brabant geboren in kansarme gezinnen. “Soms wordt de situatie zo ernstig, dat de kinderen thuis niet meer veilig zijn”, aldus Michael. “Daarom zijn er de Simba-ouders, die de kinderen een warm thuis geven. Intussen worden de ouders geholpen met hun problemen.”

Iedere dag trainen

Op zondag 19 mei wordt het startschot gegeven van de 20 kilometer van Brussel. Kris en Michael hebben nog anderhalve maand om zich voor te bereiden. “Het was niet echt gepland. Toch maak ik iedere dag tijd vrij om te gaan lopen. We willen de aankomst bereiken in een scherpe tijd.” Wie de actie wil steunen, kan geld doneren via de site van SOS Kinderdorpen.