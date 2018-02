Rijverbod na aanrijding met hoverboard 23 februari 2018

Een jonge bestuurder is zijn rijbewijs 14 dagen kwijt nadat hij in Liedekerke op 18 mei brokken maakte. Hij nam de wagen maar verloor de controle over het stuur en reed het hoverboard van een meisje aan diggelen op de Velodroomstraat. De Volkswagen waarmee K.V. reed bleek ook niet verzekerd en de bestuurder had nog maar pas zijn rijbewijs gehaald. "Het hoverboard van het meisje is wel vergoed", vertelde zijn advocate aan de politierechter in Halle. "Mijn cliënt wist ook niet dat de wagen niet verzekerd was. Hij had die uitgeleend van zijn stiefvader." De rechter sprak behalve het rijverbod ook nog een boete uit van 960 euro waarvan 400 euro met uitstel en V. moet ook het theoretisch examen opnieuw afleggen voor hij opnieuw achter het stuur mag kruipen. (BKH)