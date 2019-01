Renovatiewerken zijwegen Fabriekstraat zijn gestart Michiel Elinckx

20 januari 2019

16u51 0 Liedekerke De komende weken worden de zijwegen van de Fabriekstraat heraangelegd.

Tussen de Opperstraat en de Fabriekstraat is er een wirwar aan kleine zijwegen. Het gemeentebestuur bereidde de voorbije jaren grote renovatiewerken voor. De zijwegen waren fel verouderd, met onder meer een verouderd rioleringsstelsel. De gemeente zal, in samenwerking met Farys, in een eerste fase zijwegen met nummer 6, 8, 10 en 12 vernieuwen. Ook de parking gelegen aan de Opperstraat en Zijweg nummer 10 worden volledig vernieuwd. Samen met deze wegenis- en rioleringswerken zullen de nutsmaatschappijen Eandis, Farys, Proximus en Infrax moderniserings- en aanpassingswerken uitvoeren. De komende weken zullen inwoners van de Fabriekstraat hinder ondervinden van de werken.