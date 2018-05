Privé-ambulances nemen het over NU DE CIVIELE BESCHERMING DE DEUREN MOET SLUITEN TOM VIERENDEELS

15 mei 2018

02u53 0 Liedekerke Ambuce, een private ziekenwagendienst, zal op 1 juli de ambulanceverplichtingen van de Civiele Bescherming overnemen. Voor patiënten zou er niets veranderen, en personeel van de Liedekerkse post kan zelfs overstappen naar het nieuwe bedrijf. Al lijkt daar weinig animo voor te zijn.

De ziekenwagen van de Civiele Bescherming in Liedekerke zal op 30 juni voor de laatste keer uitrijden. Nadat de federale regering besloten had om de hulpdienst te hervormen en voor Vlaanderen onder te brengen in Brasschaat, werd een uitdoofscenario uitgewerkt voor Liedekerke. Op 31 december is het verhaal uit voor de eenheid. Maar er blijft ook wel wat achter, want Volksgezondheid organiseerde eerder dit jaar al een openbare aanbesteding om een overnemer voor de ambulancedienst te vinden. Ambuce kwam als sterkste kandidaat naar voren.





"Ambuce is de grootste private ambulancedienst van België", verduidelijkt dokter Jan Christiaen, algemeen directeur van Ambuce. "Jaarlijks rijden onze ziekenwagens - een dertigtal in totaal - 65.000 keer uit voor dringende tussenkomsten. We zullen nu dus ook één van onze eigen wagens onderbrengen in Liedekerke, bemand door ons eigen personeel." De firma is momenteel voornamelijk in Antwerpen actief.





Geen kosten voor gemeente

Over hoe de gebouwen van de Civiele Bescherming gebruikt zullen worden, wordt nog gediscussieerd. Maar burgemeester Luc Wynant (CD&V) laat weten dat er met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) afgesproken werd dat een deel van de site kosteloos ter beschikking van Ambuce gesteld zal worden. De firma krijgt subsidies, maar draait voorts financieel autonoom. Dat wil zeggen dat gemeenten zelf niets moeten bijdragen, zoals dat bij brandweerzones wel het geval is.





Ambuce werkt zowel met vrijwilligers als beroeps. "In Liedekerke zullen vier tot zes beroepskrachten werken, aangevuld met vrijwilligers", zegt dokter Christiaen. "Zo verzekeren we permanentie van 24/7. Er zijn nog vacatures, maar we geven het personeel van de Civiele Bescherming als eersten de kans om zich aan te sluiten." Maar daar werd tot dusver lauw op gereageerd. "We wachten de infovergadering af", klinkt het. "Maar als we beroeps worden en die firma stopt er volgend jaar mee, dan staan we op straat. Bovendien zal de verloning lager zijn dan wat we nu krijgen - zeker voor vrijwilligers." Al spreekt dokter Christiaen dat laatste tegen.





Ook voor de patiënten zal er niets veranderen. "Er is absoluut geen verschil in facturatie", geeft dokter Christiaen nog mee. "Het is dan ook de bedoeling dat patiënten niks zullen merken. Onze firma heeft een pak ervaring en misschien werken we zelfs iets efficiënter dan brandweer of Civiele Bescherming."