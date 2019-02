Politiezone TARL beschikt over nieuw interventievoertuig Tom Vierendeels

18 februari 2019

20u25 0 Liedekerke De interventiedienst van de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) beschikt sinds vandaag over een nieuwe combi. Nieuw is dat de Volkswagen Transporter werd uitgerust met een polyester achterbank, waardoor verdachten geen zaken kunnen wegmoffelen.

“De voertuigen van onze interventiedienst zijn onderhevig aan een hoge slijtage”, verduidelijkt woordvoerder Steven De Ridder. “Die wagens zijn 24 op 7 op de baan en worden gebruikt voor het beantwoorden van dikwijls dringende oproepen. Daarnaast zijn de voertuigen zwaar beladen met allerhande materiaal en bepantsering voor de veiligheid van de inzittenden.”

Nieuw bij deze wagen is onder meer de polyester achterbank. “Enerzijds is dit een voordeel omdat verdachten bij overbrenging naar het commissariaat na een arrestatie geen zaken meer kunnen wegmoffelen in de zetels”, weet De Ridder. “Bijkomend voordeel is ook dat het de hygiëne en reiniging ten goede komt.” Daarnaast werd ook een zo goed mogelijk opbergsysteem uitgewerkt om zoveel mogelijk materiaal op een ordentelijke manier te vervoeren.

De wagen werd voor 30.243,6 euro aangekocht bij garage Heremans. Daar kwam wel nog de kost van 28.243 euro bij voor de ombouw naar een degelijk politiepolitievoertuig door de firma Autographe. Zo werden de nodige signalisatie, bestickering, toestellen voor radiocommunicatie en bepantsering voorzien.