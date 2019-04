Politie stelt verschillende verkeersinbreuken vast bij nachtelijke controle Tom Vierendeels

02 april 2019

12u38 0 Liedekerke De verkeersploeg van de lokale politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) heeft zaterdagnacht verschillende verkeersinbreuken vastgesteld op het grondgebied. Een illegaal werd aangetroffen en twee bestuurders zaten onder invloed achter het stuur.

De ploeg voerde zaterdagnacht tussen 22 uur en 6 uur verschillende controles uit op het grondgebied. Daarbij werd ook het ANPR-voertuig ingezet en werden 1.380 nummerplaten gecontroleerd. In totaal werden 15 bestuurders aan een ademtest onderworpen. In Liedekerke werd een bestuurder betrapt omdat hij iets te diep in het glas gekeken had waardoor zijn rijbewijs voor zes uur werd ingehouden. Een andere bestuurder speelde zijn rijbewijs kwijt voor vijftien dagen omdat hij een positieve drugstest aflegde. Nog in Liedekerke werden processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van de gordel, het niet verlenen van voorrang en foutief parkeren.

In Ternat werd bij de controle van een lichte vrachtauto een persoon aangetroffen die niet over een geldige verblijfsvergunning beschikte. Hij werd bestuurlijk aanhouden en ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Het is niet duidelijk wat zij uiteindelijk beslisten.

Tot slot werden Affligem twee boetes uitgeschreven voor foutief parkeren.