Politie en parket onderzoeken overlijden van jonge vrouw (36) in Liedekerke Tom Vierendeels

17 maart 2019

10u44 9 Liedekerke Politie en parket hebben zaterdag het overlijden van Sofie S. in de Fabriekstraat in Liedekerke onderzocht. Volgens de eerste vaststellingen lijkt kwaad opzet uitgesloten, al is de precieze doodsoorzaak nog onduidelijk.

Politie, het labo van de federale politie en een wetsdokter waren zaterdag verschillende uren in de weer in de woning in de Fabriekstraat, die gelegen is in de omgeving van het kruispunt met de Kleemputtenstraat. “Het gaat om een 36-jarige vrouw die lijkt te zijn overleden in haar slaap”, vertelt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

“Wetsdokter en labo hebben geen uiterlijke tekenen van geweld kunnen vaststellen. De doodsoorzaak kon evenwel nog niet achterhaald worden. Zeker gelet op de jonge leeftijd van de vrouw wordt er maandag nog een autopsie uitgevoerd om te proberen achterhalen wat de doodsoorzaak is. Aangezien er ook geen zaken wijzen op de tussenkomst van een derde, wordt er voorlopig ook niemand iets ten laste gelegd.”