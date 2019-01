Politie betrapt zes personen onder invloed van alcohol Tom Vierendeels

07 januari 2019

16u38 0 Liedekerke De lokale politiezone TARL heeft bij een verkeersactie zes personen onder invloed van alcohol betrapt op een totaal van 272 gecontroleerden. Tijdens de actie kon ook de dader van een ongeval met vluchtmisdrijf onderschept worden.

De actie ging op 2 januari door, maar de resultaten werden nu pas bekend gemaakt. In totaal controleerde de politie in de vier gemeenten van de zone (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) 272 chauffeurs. Bij de controle zelf speelde een bestuurder zijn rijbewijs voor drie uur kwijt en drie anderen voor een periode van zes uur. Een chauffeur mag het vijftien dagen inleveren en kreeg bovendien een proces-verbaal omdat hij niet in het bezit was van zijn rijbewijs.

Tijdens de controle kreeg de politie ook een oproep door voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. De dader kon onderschept werden en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.