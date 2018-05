Pierre en Mathilde vieren hun gouden huwelijk 25 mei 2018

Pierre Christien (70) en Mathilde De Man (68) uit de Pijnegemstraat in Liedekerke vierden hun gouden huwelijk.





Na een eetfestijn van de spaarkas bracht Mathilde, samen met de broer van Pierre, een bord eten naar de zieke Pierre. Mathilde was 15. Vanaf dan trokken ze samen op.





Pierre werkte als steenkapper bij A. Draps. Mathilde werkte bij Gabriel. De grote hobby van Pierre was voetbal. Nu onderhouden ze hun tuin, kijken tv en pikken regelmatig een reisje mee. Ze zijn de ouders van Vera en de grootouders van Joni.





