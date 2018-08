Philemon en en Marcela al 50 jaar een paar 10 augustus 2018

Philemon Van Droogenbroeck (78) en Marcela Van Driesscha (70) uit de Hoefstraat hebben hun gouden huwelijk gevierd. Philemon was een vriend van de broer van Marcela, maar viel al snel voor de charmes van diens zus. Philemon was vloerder bij Vervoordt, Marcela zorgde voor het huishouden. Philemon houdt van wandelen, fietsen en werken in de tuin. Marcela gaat naar Okra en kan goed breien. Hun familie groeide met de kinderen Marita, Helga en Gerrit en de kleinkinderen Jelte, Jorn, Jissy, Eline, Robbe en Luna.





(SMH)