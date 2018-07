Pendelaars kunnen opnieuw schuilen in vernieuwd station 11 juli 2018

De herinrichting van de Liedekerkse stationsomgeving is zo goed als klaar. Zo kunnen pendelaars weer op een trein wachten in de regen zonder nat te worden dankzij de nieuwe luifels. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Infrabel werken de laatste details af.





Op 2 september 2013 startten AWV, NMBS en Infrabel met de herinrichting van de stationsomgeving van Liedekerke. Het verouderde station moest omgetoverd worden tot een moderne stationsbuurt. Bijna vijf jaar na de start van de werken lijkt het einde in zicht. De laatste details worden de komende maanden afgewerkt. "Er moeten alleen nog hier en daar signalisatieborden geplaatst worden", aldus AWV. "Infrabel moet nog de luifels op de perrons van het station en de liften naar de perrons afwerken. Volgens de huidige planning zal dat in het najaar - september of oktober - beëindigd worden."





Pendelaars kunnen intussen opnieuw plaats nemen onder een afdak van het perron. Tijdens de wintermaanden kwam er heel wat kritiek, omdat reizigers letterlijk in de kou stonden. De werken zullen in totaal een jaar vertraging opgelopen hebben. Zodra alles afgewerkt is, zullen de verschillende partners - AWV, Infrabel en NMBS - een officieel openingsmoment organiseren.





