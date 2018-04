Paul en Nicole halve eeuw in het huwelijksbootje 19 april 2018

Paul Boddaert (76) en Nicole Rammelaere (74) uit Liedekerke hebben onlangs de vijftigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in dancing Winnipeg, in Oostkamp. Paul was officier bij de Brusselse brandweer. Vandaag speelt hij nog met de duiven. Beiden houden van reizen en kunnen vlot overweg met de computer. Hun gezin groeide met twee kinderen en twee kleinkinderen.





(SMH)