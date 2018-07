Parkconcerten doen het met herbruikbare bekers 02 juli 2018

02u34 0 Liedekerke De organisatoren van de Liedekerkse Parkconcerten hebben afgelopen weekend voor het eerst drank in herbruikbare bekers geschonken. En dat bleek een goede zet te zijn.

Honderden bezoekers trokken vrijdagavond naar het Warandepark voor de optredens van Raider, Wildheart en Commerwell. En daar dronken ze uit herbruikbare bekers. Om de ecologische voetafdruk van de Parkconcerten te verkleinen, werden duizend stuks klaargezet. En daar werd geen waarborg voor gevraagd. "Toch heeft niemand er misbruik van gemaakt", zegt Kim Barbé van organisator Maspoe. "Slechts enkele bekers zijn verdwenen. Misschien wilden sommigen een collectors item? Maar eigenlijk heeft iedereen goed meegewerkt en werd de overgrote meerderheid van de bekers na gebruik weer netjes ingeleverd. Die werden dan gewassen en weer in roulatie gebracht. Het was een test, maar het project is geslaagd. De duurzame drinkbekers zullen ook bij de komende Parkconcerten ingezet worden."





Wie tien bekers inleverde, kreeg een gadget, zoals een petje. (MEN)